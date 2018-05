Corpus Domini, The Kolors e Nina Zilli muovono i fans. Maxischermo fuori l’area spettacolo

Per consentire a chi non riesce ad entrare in piazza della Repubblica di assistere ai concerti. Le altre anticipazioni sugli eventi in programma e i dettagli sul piano antiterrorismo messo a punto da Comune e Prefettura

CAMPOBASSO. Corpus Domini, si muove la macchina dei fans. Tam tam mediatico dei sostenitori di Stash & The Kolors e di Nina Zilli, che si preparano ad arrivare a Campobasso, dai paesi del Molise e anche da altre regioni, per assistere al concerto della band vincitrice dell’edizione 2015 di ‘Amici’ e della cantante piacentina, quattro partecipazioni al Festival di Sanremo, premio della critica con ‘L’uomo che amava le donne’.

The Kolors e Nina Zilli si esibiranno sabato 2 e domenica 3 giugno sul palco che, per ragioni di sicurezza, anche quest’anno sarà montato in piazza della Repubblica, la cui capienza sarà però aumentata rispetto ai 3mila spettatori dello scorso anno, quando il concertone fu affidato a Alex Britti. Accesso alla piazza vigilato, con metal detector, cani antiterrorismo e controlli delle forze dell’ordine a tappeto, come previsto dalle nuove diposizioni in materia di sicurezza.

Proprio in considerazione dell’alto numero di spettatori, previsto nelle due serate, l’amministrazione comunale di Campobasso ha deciso di installare due maxischermo, al mercato coperto di via Monforte e in piazza della Vittoria, per consentire ai cittadini che non riuscissero ad arrivare in prossimità del palco di assistere agli spettacoli.

Due grandi serate di richiamo e appuntamenti concentrati in una settimana, secondo l’orientamento adottato quest’anno dall’amministrazione comunale. Con il programma definito, dopo le dimissioni dell’assessore alla cultura Emma de Capoa, direttamente dal sindaco Antonio Battista e dalla presidente della Commissione cultura Giovanna Viola.

Il cartellone sarà presentato la prossima settimana, dopo la definizione di tutti i dettagli del piano di safety e security, che Palazzo San Giorgio sta mettendo a punto con la Prefettura di Campobasso. I festeggiamenti si apriranno con uno spettacolo di fontane luminose e l’inaugurazione della ‘Città dei Misteri tra borghi e tradizioni’, organizzata dall’assessorato alle Attività produttive. Venerdì 1 giugno Festival del folklore e Contest dalle band locali ‘Gianluca Fuso’. Sabato The Kolors e domenica Nina Zilli.

Ma il 3 giugno sarà soprattutto il giorno della sfilata dei Misteri, che quest’anno raddoppierà, in occasione dei 300 anni dalla nascita dell’ideatore degli Ingegni Paolo Saverio Di Zinno, con una manifestazione straordinaria domenica 2 dicembre e un anno intero di eventi.

C.S.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063 e invia ISCRIVIMI