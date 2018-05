Un viaggio emozionale attraverso il Molise nel nuovo lavoro di Francesco Giampietri

L’antologia ‘Cartoline della terra che forse esiste’ realizzata dal filosofo e scrittore venafrano sarà presentato venerdì nella Sala Conferenze della Palazzina Liberty

VENAFRO. Si intitola ‘Cartoline dalla terra che forse esiste’ ed è appena stato dato alle stampe da L’Erudita di Giulio Perrone a Roma, l’ultimo lavoro curato e firmato da Francesco Giampietri, filosofo e scrittore venafrano. Si tratta di un’antologia che risponde al bisogno radicale di capire a fondo il Molise, così come appare oggi, attraverso un viaggio emozionale da Ceppagna alla costa adriatica.

Il volume non si presenta né come una guida turistica né come una storia regionale né come una memoria di nostalgie perdute, bensì come un romanzo realistico che, pertanto, non fa sconti a tutti i limiti che la terra che forse continua a subire. Il Molise è un microcosmo, certo, ma complesso. Che richiede quindi un racconto polifonico.

GLI AUTORI. Sono 35 gli autori scelti da Giampietri: Marilena Ferrante, Maria Assunta Prezioso, Antonella Sozio, Antonio Sorbo, Maria Luisa Tozzi, Federica Passarelli, Franco Avicolli, Tommaso Di Brango, Adelchi Battista, Roberto Colella, Giovanni Petta, Giuseppe Napolitano, Rita Frattolillo, Antonella Presutti, Patrizia Morlacchi, Nicola Gardini, Miro Gabriele, Gianni Spallone, Caterina Franceschini, Ida Di Ianni, Nadia Verdile, Rosalba de Filippis, Ester Tanasso, Simona Materi, Elvira Delmonaco Roll, Flora Luzzatto, Mauro Gioielli, Paola Caramadre, Gianluca Venditti, Vincenzina Scarabeo Di Lullo, Giuditta Di Cristinzi, Antonio Vanni, Giulio Ricci e Francesco Paolo Tanzj.

Commemorativa l’inclusione nel corpo dell’antologia di un brano del compianto Amerigo Iannacone. Il volume si apre con una citazione di Giose Rimanelli, il più grande scrittore molisano, scomparso qualche mese fa. LeCartoline dalla terra che forse esiste attraverseranno il Molise nelle prossime settimane. Il viaggio partirà da Venafro, venerdì 25 maggio alle 18.30, dalla Sala Conferenze della Palazzina Liberty.

