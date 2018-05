‘Energicamente’, premiati i ragazzi di Cerro Al Volturno

La scuola facente parte dell’istituto comprensivo di Colli A Volturno ha vinto il concorso educativo ‘Energia in squadra’ promosso da Estra e Legambiente

ISERNIA. Cerro al Volturno (Isernia), 24 maggio 2018 – Oggi è stata una giornata speciale per gli alunni della 3ª della scuola secondaria di 1° di Cerro Al Volturno (Isernia), in Molise, dell’Istituto Comprensivo Colli a Volturno, vincitori del concorso educativo ‘Energia in Squadra’, legato a Energicamente, il progetto di educazione al risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia e delle nuove tecnologiche a tutela dell'ambiente, promosso e realizzato dalla multiutility italiana Estra e da Legambiente.

La scuola ha ricevuto come premio l’EstraDay, ovvero una giornata di festa, giochi e azioni concrete di cittadinanza attiva sull'energia che ha coinvolto circa 100 persone tra studenti, insegnanti e familiari, e a cui hanno partecipato anche Ilaria Lecci, Dirigente Scolastico dell’istituto, Fabio Frangipani, Servizio Comunicazione Corporate e Ufficio Stampa Estra, Antonio Di Ciuccio, Vicesindaco di Cerro al Volturno. Ha preso parte all’evento anche il gruppo di Legambiente Scuole e Formazione della regione Molise. Nella prima parte della mattinata i bambini si sono cimentati nella piantumazione di alcune piante – donate da Legambiente – nel giardino dell’ex asilo comunale, recuperando e restituendo così alla cittadinanza un’area che fino ad oggi era in stato di degrado. Nella seconda parte della mattinata gli alunni, divisi in squadre guidate da un moderatore, si sono sfidati nell'EstraQuizGame, un divertente quiz multirisposta sui temi didattici di Energicamente, quali Energia, Sviluppo sostenibile, Tecnologia, Riduzione dei consumi, Ambiente.

Il concorso “Energia in Squadra” chiedeva agli alunni di realizzare un progetto sull'energia e di partecipare a giochi e quiz on line. La scuola secondaria di 1° di Cerro Al Volturno (Isernia) dell’Istituto Comprensivo Colli a Volturno si è guadagnata la vittoria realizzando una presentazione intitolata “Il Decalogo dell’energia” che elenca i comportamenti più virtuosi che ogni cittadino dovrebbe tenere per limitare i consumi e gli sprechi energetici.

Partito a ottobre scorso, il progetto Energicamente ha messo gratuitamente a disposizione di insegnanti e famiglie una innovativa piattaforma online (www.energicamenteonline.it) completa di percorsi didattici e attività ludiche, a cui hanno partecipato le classi degli ultimi due anni delle scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado del territorio nazionale, per far scoprire ai bambini il mondo delle energie rinnovabili, dello sviluppo sostenibile, dello smart living. Con Energicamente gli studenti hanno imparato che meno si spreca, più si risparmia e più si fa bene al Pianeta, perché l’uso intelligente e razionale dell’energia è lo strumento più prezioso per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici.

Le famiglie dei bambini e dei ragazzi che hanno aderito a Energicamente hanno avuto modo di partecipare attivamente al progetto compilando un questionario sull’energia e sulle abitudini di consumo e di risparmio energetico del proprio nucleo familiare.

Al primo classificato nazionale andrà una City Bike elettrica, mentre i primi classificati di Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Calabria, Sicilia riceveranno una box contenente accessori all’insegna dello smart living. I nomi dei vincitori saranno resi noti entro il 31 maggio.

