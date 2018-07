Milano-Taranto su moto d’epoca, una maratona di passione e divertimento

Nei 1.800 chilometri percorsi dai 160 equipaggi provenienti da ogni parte del mondo, anche un assaggio di Molise a Forli del Sannio che ha accolto con calore e affetto la carovana

TARANTO. Nei 1800 chilometri da Milano a Taranto, coperti dall’8 al 14 luglio scorso dagli appassionati di moto d’epoca di tutto il mondo, c’è stato anche uno spicchio di Molise con Forli del Sannio e “l’affetto e l’organizzatissima accoglienza di Giancarlo Valente”, così descritta dagli organizzatori nel report finale. L’evento, giunto alle 32esima edizione, ha preso il via “dall’Idroscalo di Milano. L’arrivo, sei giorni dopo, sul lungomare Virgilio di Taranto. In mezzo 1.800 chilometri, più di 50 ore in sella, circa 9 al giorno, posti straordinari da scoprire e assaporare, divertimento, ma anche fatica, la conoscenza di persone nuove e l’incontro con amici storici, e poi la gioia e la passione, ma anche la commozione, la solidarietà e lo spirito allegro e amichevole dei 160 equipaggi e dei 30 assaggiatori che hanno percorso l’Italia da nord a sud”.



Tra i protagonisti arrivati da più lontano, si sono distinti “Marc Mezey e Valentino Ugolini che vivono e lavorano ad Hong Kong. Nicolas Nocent su Itom 49cc, 14 anni, il più giovane, mentre il meno giovane è stato Arcangelo Betti di 80 anni in sella ad una Gilera 6 giorni del 1967”. Infatti, “per questa edizione della rievocazione storica – hanno scritto ancora gli organizzatori – i veicoli in gara sono stati di particolare interesse ed esclusività anche perché hanno partecipato solo mezzi immatricolati prima del 1967”. Intanto, si pensa già alla prossima edizione “le cui date sono già fissate, 7-13 luglio 2019, e nei prossimi mesi si inizierà a lavorare al percorso e si apriranno le iscrizioni della Milano-Taranto, edizione numero 33. Sul sito www.milanotaranto.it e sulla pagina Facebook si potranno trovare tutti i dettagli e gli aggiornamenti”.

