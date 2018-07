Auto d’epoca da tutta Italia a Campobasso, per contendersi la ‘Targa del Matese’

La manifestazione, organizzata dal Classic car club Molise, in programma per il 28 e il 29 luglio. Il percorso sulle strade della regione

CAMPOBASSO. Auto d’epoca da tutta Italia a Campobasso, il 28 e 29 luglio, per partecipare alla storica ‘Targa del Matese’, la manifestazione organizzata dal Classic Car Club Molise con sede in Campobasso, unico Club molisano federato Asi, iscritta nel calendario nazionale. Un evento arrivato all’undicesima edizione e patrocinato anche quest'anno dal Comune di Campobasso.

Dalle ore 9 alle 11 di sabato 28 luglio le autovetture si raduneranno lungo corso Vittorio Emanuele, per poi procedere alla partenza e all’inizio della manifestazione di regolarità con strumentazione libera, momento di attrazione particolare per tutta la cittadinanza per il suo interesse sportivo, storico e culturale.

Il percorso sarà articolato lungo le caratteristiche strade del Molise per far conoscere la regione a chi viene da fuori e anche a chi, del posto, non l’ha mai ammirata da un’auto d’epoca. Il percorso è di circa 150 km, per complessive 72 prove, con una velocità massima non superiore ai 40Km/h, con i passaggi rilevati con pressostati al centesimo di secondo.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/