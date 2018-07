Scapoli: il 28 e 29 luglio il Festival internazionale della zampogna

Il ricco programma distribuisce sui due giorni una serie di appuntamenti e approfondimenti con gli strumenti della tradizione

SCAPOLI. Si svolgerà a Scapoli sabato 28 e domenica 29 luglio la tradizionale Mostra Mercato e Festival Internazionale della Zampogna, giunta alla 42esima edizione.L’inaugurazione è prevista alle ore 10.00 di sabato presso la sala consiliare del Municipio alla presenza del Sindaco Renato Sparacino, del Direttore Artistico Christian Di Fiore, del Commissario della Pro-Loco Avv. Delia Di Meo e dei Maestri Artigiani.Inoltre ci la presentazione della “Zampogna in Rem” del Maestro Artigiano Fabio Ricci, l’incontro con la “Zampogna del Pollino” a cura di Fabio Salamone e Giovanni de Stefano e la presentazione del “Musair” di Luigi Martino.

Cuore dell’evento sarà il Museo Internazionale della Zampogna “P. Vecchione” con un susseguirsi di iniziative: la presentazione della Mostra di foto d’epoca di Zampognari a cura di Tina Marchesciano, l’inaugurazione dell’ala espositiva dedicata alla collezione di strumenti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la consegna del Premio “La Zampogna è Donna” a Ilaria Lecci e Tina Marchesciano, alla presenza dell’Assessore Regionale al Turismo Vincenzo Cotugno.Diversi i concerti che si terranno a partire dal sabato pomeriggio presentati dalla giornalista Valentina Ciarlante. Apriranno Carmine Bruno e Stefania Placidi “Canti e Ritmi”, poi in serata gli Zampognari di Scapoli, le Mulieres Garganiche e, in chiusura, le Radici Popolari. Questi gli eventi in programma:

Sabato 28 luglio

10.00 Municipio – Sala Consiliare: presentazione della 42^ Mostra Mercato e Festival Internazionale della Zampogna

10.30 Area Mostra Mercato apertura stands della 42^ Mostra Mercato a cura dei Maestri Artigiani di Scapoli

11.00 Museo Internazionale della Zampogna "P. Vecchione".Visita guidata tra la collezione di Zampogne e strumenti a fiato nazionali e internazionali

18.30 Sala polifunzionale - via Volturno Concerto Carmine Bruno e Stefania Placidi “Canti e Ritmi” della tradizione orale del centro-sud Italia (Campania - Lazio)

21.00 Piazza Martiri di Scapoli concerto: Zampognari di Scapoli diretti da Christian Di Fiore. Mulieres Garganiche (Puglia). Radici Popolari (Lazio)

Domenica 29 luglio

10.00 Suoni in libertà: musica itinerante per le vie e piazze cittadine di suonatori di Zampogne e di Gruppi di Musica Popolare

10.30 Museo Internazionale della Zampogna "P. Vecchione".Visita guidata tra la collezione di Zampogne e strumenti a fiato nazionali e internazionali

11.30 Chiesa San Giorgio Martire. Santa Messa accompagnata dagli Zampognari Tonino Mauriello, Antonio Cappiello, Matteo Stringaro, Gioacchino Raffone (Puglia – Abruzzo - Campania)

12.00 Sala Polifunzionale - via Volturno. “Incontro con la Zampogna del Pollino” a cura di Pino Salamone e Giovanni De Stefano (Basilicata)

15.00 Piazza Martiri di Scapoli. Antonio Petronio & Organetti in Parata (Lazio)

16.00 Museo Internazionale della Zampogna "P. Vecchione". Presentazione “Ciaramella in ReM” di Fabio Ricci. Presentazione “Musair” di Luigi Martino. Inaugurazione Mostra di foto d’epoca di Zampognari – ricerca curata da Tina Marchesciano. Consegna del Premio “La Zampogna è Donna”

18.00 Sala Polifunzionale - via Volturno. Concerto“Cafè Lotì” Citarella, Saletti, Tadayon (Campania – Lazio – Iran)

21.00 Piazza Martiri di Scapoli. Concerto.Stefche Stojkovski (Repubblica di Macedonia). Ambrogio Sparagna e Orchestra Popolare Italiana (Lazio)

Direzione artistica a cura di Christian Di Fiore. Presenta: Valentina Ciarlante

