“Cammina, Molise!”, il turismo e la cultura marciando attraverso i borghi

Presentata a Campobasso la 24esima edizione organizzata dall’associazione “La Terra” che partirà il 4 agosto da San Felice e arriverà il 7 a Cercemaggiore: attesi oltre trecento partecipanti tra cui alcuni emigrati provenienti dall’Argentina

CAMPOBASSO. Far rinascere i borghi attraverso il gusto del cammino. È la 24esima edizione del “Cammina, Molise!”, manifestazione culturale longeva, ma dallo spirito culturale sempre elevato presentata questa mattina nei locali dell’ex Gil a Campobasso dal coordinatore e presidente dell’associazione “La Terra” di Duronia, Giovanni Germano e Paolo Discenza, suo stretto collaboratore nell’organizzazione dell’evento al quale parteciperanno oltre 300 marciatori dal Molise e da ogni parte d’Italia con una rappresentanza di emigrati di rientro dall’Argentina. Il percorso di quest’anno (quattro tappe dal 4 al 7 agosto in dieci paesi che accoglieranno i marciatori con le loro feste popolari) prenderà il via da San Felice del Molise, centro di origini croate in cui operano tra i più importanti produttori di tintilia, il prossimo 4 agosto attraversando anche i comuni di Acquaviva Collecroce e Palata con la visita al centro storico e al museo dell’Arte contadina.



La seconda tappa, il 5 agosto, si snoderà tra Montecilfone, Tavenna e Mafalda attraversando i boschi circostanti e visitando i centri storici e gli sportelli linguistici; la terza il giorno successivo tra Sant’Elia a Pianisi con la zona archeologica “Pianisi” e Pietracatella con la tradizione delle “Maitunate”. Infine, la quarta tappa del 7 agosto toccherà Gildone con la visita al sepolcreto sannitico e Cercemaggiore con la possibilità di ammirare il santuario di Santa Maria della Libera e la chiesa di Santa Maria a Monte risalente al XII secolo. Il tutto attraversando a piedi paesaggi, guadi di fiumi e torrenti, sentieri contadini e tratturi, centri storici e soprattutto apprezzando il valore mai sopito dell’ospitalità molisana in un itinerario turistico e culturale unico per riscoprire, in modo mitigato, il valore delle aree interne e dei borghi.

