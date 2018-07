A Trivento il tappeto all’uncinetto più lungo del mondo: il ricavato per beneficenza

Importante iniziativa realizzata in paese, per sostenere l’Associazione famiglie Sma

TRIVENTO. Più di 640 metri all'uncinetto. Spetta a Trivento il record per il tappeto più lungo del mondo. Un’iniziativa realizzata da un gruppo di signore con la passione dell’uncinetto, guidate da Lucia Santorelli. Ma le mattonelle sono arrivate in paese da diversi comuni del Molise, da altre regioni italiane e anche dall’estero. Alcuni pezzi, infatti, sono giunti anche dall’Albania, dal Messico e dalla Croazia.

Tante persone, infatti, hanno voluto partecipare a quella che non era solo la ricerca di un record, ma un’importante iniziativa di beneficenza. Ogni piastrella, infatti, è stata venduta a 20 euro, con il ricavato devoluto all’Associazione famiglie Sma, una onlus in prima fila nella lotta contro una malattia genetica, che colpisce i bambini in età pediatrica.

