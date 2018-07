Agosto a Carpinone: tutti gli eventi organizzati nel borgo

Nel paese in provincia di Isernia dal 5 al 16 agosto tante le manifestazioni storico culturali dal collezionismo alla gastronomia



CARPINONE. Si entra nel vivo degli eventi che l’associazione culturale carpinonese ‘Il Borgo’ sta programmando per il mese di agosto. I locali apriranno ufficialmente domenica 5 agosto per dodici giorni sino a giovedì 16 agosto e, tra le collezioni ospitate, ci sarà quella privata di Maria Carmela Perrini, incisore presso il centro filatelico ed arte grafica dell’Istituto Poligrafico dello Stato.

Ulteriore aspetto che sta mettendo l’evento del ‘Borgo’ al centro dell’attenzione degli appassionati nazionali del collezionismo è l’annullo filatelico che sarà tra gli eventi di un undici agosto intenso. Un annullo dedicato alla mostra e alla storia del paese legata a doppio filo alla linea ferroviaria tanto da presentare all’interno una locomotiva di quelle che – per decenni – hanno percorso la ‘Transiberiana d’Italia’.

Proprio una visuale dalla stazione ferroviaria rivisitata nello schizzo di un aderente all’associazione ‘Le rotaie’ sarà tra le cartoline (quattro) legate all’annullo. Le altre tre, invece, sono legate ad altrettanti scorsi del centro storico carpinonese. E, in tal senso, sabato 11 agosto, nella centralissima piazza Mercato, funzionerà uno sportello mobile di Poste Italiane a disposizione dei filatelici. Che, da un po’ tutta Italia, stanno richiedendo informazioni sull’evento.

Lunedì 6 agosto – dalle 19.30 – nell’area antistante la chiesa di Santa Maria di Loreto si parlerà della presenza della famiglia Caldora in paese, del castello e dell’epoca medievale tout court, relatore l’architetto venafrano Franco Valente.Durante il convegno, tra l’altro, sarà presentato anche il libro ‘Carpinone tra storia ed emozioni’ curato dal presidente dell’associazione ‘Il Borgo’ Rocco Marra e da Gabriella Zaccaro.

Mercoledì 8 agosto – dalle 19 – l’attenzione si incentrerà sulle insurrezioni contro i garibaldini e dell’anno 1860 con relatore il direttore della biblioteca comunale di Isernia, Gabriele Venditti. Anche in questo caso sede dell’incontro sarà il centro storico del paese.

Sabato 11 agosto, oltre all’annullo, in cantiere anche altri eventi. Dalle 9 e sino alle 20 sul piazzale della stazione ferroviaria sarà allestito un mercatino con oggetti di antiquariato e modernariato, oltre che con l’opportunità di scoprire sapori e scorci tipici del Molise.Nel pomeriggio, poi, a colorare le vie del paese ed allietare i presenti saranno gli sbandieratori di Sessa Aurunca che, dalle 15 e sino alle 17, daranno vita ad un corteo che, partendo dalla chiesa di San Rocco, passerà poi per corso Aquilonia, la zona del Ponte Nuovo, piazza Mercato, via Roma, via Marconi, corso Umberto I, vico IV San Francesco, il piazzale antistante la chiesa di Santa Maria di Loreto, largo Trave e via Falcone. Nel corso dell’itinerario ci sarà spazio per evoluzioni ed equilibrismi in grado di lasciare a bocca aperta i presenti, regalando loro emozioni uniche.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/