‘In prima pagina’ la mostra di Enzo Luongo approda a Trivento

Dagli ultimi anni dell’800 fino ai giorni d’oggi, il Molise raccontato dai giornali sarà visibile nel centro storico del paese da venerdì 3 a sabato 11 agosto

TRIVENTO. Dopo il successo ottenuto tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso, la mostra “In prima pagina” arriva a Trivento, nell’incantevole cornice del centro storico. L’esposizione sarà inaugurata venerdì prossimo, 3 agosto, alle 19, e rimarrà aperta in piazza Cattedrale fino a sabato 11 agosto, in occasione della Notte Bianca della Cultura. Dopo Trivento

La mostra delle prime pagine più significative dei giornali nazionali e locali è stata ideata e realizzata da Enzo Luongo, è organizzata dalla Proloco Terventum, in collaborazione con il Comune e la Diocesi di Trivento ed è stata promossa dall’Ordine dei Giornalisti del Molise con la partecipazione di Assostampa Molise e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Dopo Trivento l’esposizione si sposterà, sempre nel mese di agosto, al Santuario di Canneto e a San Giovanni in Galdo. A settembre sarà poi a Isernia e a ottobre a San Giuliano di Puglia, in occasione dell’anniversario del sisma del 2002.

Nella mostra un’ampia rassegna di fatti di particolare rilievo che tanto interesse hanno suscitato nell’opinione pubblica.

Due, le sezioni in cui è divisa la mostra: la prima, “Molise in prima”, dedicata alla cronaca regionale; la seconda, “La storia nel quotidiano”, riservata a eventi nazionali e internazionali. Complessivamente esposte circa 150 pagine. Per il Molise riproposti i principali eventi riferiti dai giornali locali e gli avvenimenti molisani che negli ultimi decenni hanno interessato anche la stampa nazionale, dalla cronaca alla politica, dallo sport ai personaggi illustri.

La mostra si apre con la gigantografia della prima pagina monotematica del quotidiano “Il Tempo” del 18 dicembre 1963 dedicata interamente all’istituzione della Regione, prosegue poi con la cronaca molisana, dagli anni 50 e fino ai giorni nostri con, in chiusura, una sezione dedicata al terremoto di San Giuliano di Puglia e una dedicata allo sport. La seconda parte invece, quella dedicata agli eventi italiani e internazionali, si apre con la morte di Garibaldi per finire con l’elezione di Trump. Al suo interno anche una sezione dedicata ai cantautori italiani e infine le prime pagine che raccontano le quattro vittorie dell’Italia ai mondiali di calcio.

