Nuova ribalta nazionale per il Museo delle Guerre Mondiali

ISERNIA. Nuova e prestigiosa vetrina nazionale per il Museo Internazionale delle Guerre Mondiali di Rocchetta a Volturno. Il Corriere della Sera ha infatti riservato un ampio e dettagliato servizio alla struttura definendola un esempio riuscito di ‘Public History’.

“Ai piedi delle Mainarde – scrive Matteo Luigi Napolitano -, a Rocchetta a Volturno, si trova il Museo Internazionale delle Guerre Mondiali, fondato da Johnny Capone e Filippo Sparacino. Il Museo gode del Patrocinio dell’Università degli Studi del Molise (il professor Giuseppe Pardini ne è direttore scientifico) e della Società Italiana di Storia Militare, ed è ente socio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Vi è altresì una strettissima collaborazione con gli Uffici Storici dello Stato Maggiore dell’Esercito, dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare italiani.

Tutto è nato da una passione giovanile di Capone e Sparacino per le divise, raccolte in ogni angolo del mondo a partire dal 1980. Tale passione è stata coltivata e si è affinata col tempo, arrivando a una cospicua dotazione di abbigliamenti, armamenti e mezzi militari”.

Ricordata, tra l’altro, la visita del capo della Polizia. “Il Museo è ormai un’importante realtà nel panorama culturale nazionale, come attesta la recente visita del Capo della Polizia italiana, Prefetto Franco Gabrielli, in occasione della commemorazione di Giuseppe Lombardi, un agente di Pubblica Sicurezza molisano, morto con altri due colleghi il 22 ottobre 1975 a Querceta nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria, sfociata in uno scontro a fuoco con pericolosi terroristi. A testimonianza del legame tra il Museo e le Istituzioni, va ricordato che, proprio in questa occasione, i figli dell’agente Lombardi hanno donato la Medaglia del padre al Museo Internazionale delle Guerre Mondiali”.

