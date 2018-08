Continua il tour delle 'Cartoline della terra che forse esiste'

“Grande come un fazzoletto di terra, e questo nascosto in una tasca dell’Appennino Centro- Meridionale. Si chiama Molise. In esso vi sono minuscoli ricami fatti a tombolo che i geografi hanno denominato paesi” Così diceva Giose Rimanelli parlando della sua terra natia, il Molise

di Marilena Ferrante

Continua il viaggio delle 'Cartoline della terra che forse esiste', opera letteraria polifonica, curata da Francesco Giampietri per i tipi dell’Erudita, Perrone Editore. Un annunciato ritorno al valore dell’esistenza di questa terra che mostra la sua grande vocazione morfologica, antropologica e storica attraverso il volto dipinto da ben trentacinque autori che, dall’Alto Molise alle coste di Termoli , passando per la Terra di lavoro . Gli autori, con il loro senso di appartenenza, hanno declinato le molteplici facce di una terra che si mostra accogliente ai visitatori, ma che crede poco in sé, nel suo valore , nella sua capacità di esserci.

Per certi versi quest’opera vuole essere terreno di incontro per ristabilire il contatto con la vita molisana, uno sforzo per diffondere il principio di autorevolezza per una terra sventrata nella sua più intima essenza e nella quale né lo sforzo di ammodernamento, né la valvola della esaltazione delle tradizioni, pur sempre veicolo di pecularietà, consentono quel salto di qualità per uomini e donne che rivendicano il sacro principio di appartenere alla loro terra d’origine.

Ecco gli appuntamenti che calcheranno la scena di questo agosto per l’antologia molisana.

Trivento, nell’ambito di Rocciamorgia, festival ideato dall’associazione Il Molise di Mezzo, il 06 agosto alle ore 16,30 presso il Cortile Episcopio. Sarà presente il curatore Francesco Giampietri. Coordina Marilena Ferrante.

Casacalenda , nell’ambito del prestigioso festival cinematografico “ Molise Cinema” il 09 agosto alle ore 19.00 presso la Terrazza dei libri Bar Centrale.

Macchiagodena, il 10 agosto, alle ore 18,30, nel centro storico, in occasione della Notte Bianca dei Borghi della Lettura, con la presenza del curatore Francesco Giampietri e le autrici Rosalba De Filippis e Marilena Ferrante.

Miranda, evento promosso dai Borghi della lettura, presso la Sala Consiliare, il 23 agosto alle ore 18,00. Sarà presente il curatore, coordina Marilena Ferrante.

