‘Il Borgo dei Borghi’: ribalta nazionale per Castelpetroso

Il centro della provincia di Isernia rappresenterà il Molise al concorso collegato alla trasmissione Rai ‘Kilimangiaro’. Il sindaco D’Uva: “Riconoscimento importante che testimonia quanto sia ricca di bellezza la terra in cui viviamo”



CASTELPETROSO. Sarà Castelpetroso a rappresentare il Molise al concorso ‘Il Borgo dei Borghi’, collegato alla trasmissione Rai ‘Kilimangiaro’. Questa sesta edizione del concorso, forte del grande successo delle cinque programmazioni precedenti, esordirà con quattro prime serate su Rai 3, a partire dalla fine di ottobre del 2018.

Intanto il prossimo 9 agosto la troupe dell’emittente televisiva sarà in paese per curare le interviste e riprendere le bellezze del borgo e del territorio, avvalendosi anche di droni per le inquadrature aeree. Le telecamere Rai esploreranno i caratteristici vicoletti e i luoghi di maggiore interesse storico, ponendo l’accento sugli elementi di carattere storico e culturale che definiscono la bellezza e le caratteristiche uniche del borgo e non solo.

Naturalmente entusiasta il sindaco Fabio D’Uva. “La candidatura di Castelpetroso – ha affermato - rappresenta un riconoscimento importante che testimonia quanto sia ricca di bellezza la terra in cui viviamo, e che permetterà a molte persone di scoprire il nostro comune in un’ottica diversa. Questa occasione rappresenta anche uno strumento utile a sensibilizzare le giovani generazioni nei confronti del valore dei beni culturali e delle bellezze storiche del proprio territorio di appartenenza”.

I partecipanti in gara si contenderanno l’ambito titolo di ‘Borgo dei Borghi’ attraverso tre eliminatorie ed un gran galà finale.

