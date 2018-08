A Capracotta migliaia di turisti invadono Prato Gentile per la tradizionale ‘Pezzata’

Turisti provenienti da tutta Italia hanno scelto di trascorrere la prima domenica d’agosto all’ombra di Monte Campo

CAPRACOTTA. Come ogni anno si rinnova a Prato Gentile la tradizionale festa della ‘Pezzata’. I visitatori hanno potuto scegliere tra diversi tipologie di carne, tipiche della zona, come l’agnello arrosto e la pecora bollita, quest’ultima pietanza detta anche ‘pezzata’ dà il nome alla manifestazione che si tiene ogni prima domenica d’agosto. Cucinata in pentoloni giganti e bollita per oltre 3 ore, la pezzata diventa così simbolo della storia contadina e montanara dell’alto Molise.

