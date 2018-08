La fabbrica dei mostri, il 24 agosto riparte la produzione

Giorgio Canali e Assalti Frontali per il più grande festival underground molisano



CAMPOBASSO. “ Vieni più vicino e guarda, guarda tra gli alberi, cercala se puoi, cercala nell’oscurità.

Segui il tuo sguardo. Semplicemente fidati dei tuoi occhi.

Eccola. Una scintilla. Forse una donna.

Sento la sua voce, sta chiamando il mio nome. Il suono è più profondo nell’oscurità.

Sento ancora la sua voce e inizio a correre tra gli alberi.

D’un tratto mi blocco.

Ma so che ormai è troppo tardi. Sono perso nel bosco.

E sono solo.

Non c’è mai stato nessuno. Nessuna donna, nessun bagliore, sempre la stessa storia.

Sto correndo nel nulla ancora e ancora e ancora…”

Tratto da

A forest - The Cure

La Fabbrica dei Mostri sta tornando. Si muove, precipita, evolve, cambia la location.Dalla ruvida e saggia pietra della cava di Oratino alla morbida oscurità del bosco che sorge nel bel mezzo del paese.

HEADLINER

Giorgio Canali in ROSSOsolo - Sabato 25 Agosto

Chitarrista e membro CCCP Fedeli alla linea, CSI, PGR.

“l’unico vero grande rocker italiano”

Assalti Frontali - Domenica 26 Agosto

Anni e anni di rap e militanza.

Gli ennesimi pezzi di storia che sbarcano in Molise attraverso La Fabbrica dei Mostri,

quelli più incazzati e impegnati, stavolta più che mai adatti a questi tempi mutevoli e poco definiti.

Abbiate paura, non sarà solo musica.

La Ribellione Artistica riprende il suo cammino..

24 Agosto 25 Agosto 26 Agosto

Hinobe - Elements music & video Giorgio Canali in ROSSOsolo Assalti Frontali

CUT Skerna e Aperkat

Fronte della Spirale Defe

