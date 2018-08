Attivata la webcam turistica a Bagnoli del Trigno

Il progetto di Meteo Isernia e Molise è stato realizzato grazie alla collaborazione con la Domus Area

BAGNOLI DEL TRIGNO. Dopo tanti anni di attesa finalmente anche Bagnoli Del Trigno ha una webcam turistica. “La nostra idea – spiegano i responsabili di Meteo Isernia e Molise - era quella di mostrare le condizioni del tempo nel settore in cui sorge il paese di definito come la Perla del Molise. L'incontro con la Direzione della Domus Area ci ha convinti però ad attivare un punto di ripresa che non solo fosse utile a guardare che tempo fa, ma evocasse al contempo una grande emozione osservando lo scorcio del centro abitato proprio dalla struttura ricettiva della Domus.

