'Sii coraggioso’: il 17 agosto il congresso dei testimoni di Geova

BENEVENTO. Venerdì 17 agosto presso la Sala Assemblee di Forchia (Bn) i Testimoni di Geova di una vasta fetta del Casertano, dell'Irpinia e dell' Altomolisano parteciperanno al congresso di tre giorni dal tema: "Sii coraggioso". Si tratta dell'ultimo di nove appuntamenti programmati presso questa struttura che ha coinvolto da giugno decine di migliaia di Testimoni e non della Campania e del Molise.

Il programma del congresso metterà in luce come applicare l’esortazione del tema "Sii Coraggioso" viste le numerose difficoltà di ogni genere, come: malattie, sofferenze, mancanza di lavoro, ecc. a cui tutti devono far fronte oggi. Grazie a discorsi basati sulla Bibbia, interviste, contenuti audio e video, sarà approfondita l'importanza che il coraggio e la determinazione hanno nell'affrontare le prove quotidiane di famiglie, giovani e meno giovani con efficacia e fiducia.

Alcuni importanti momenti saranno quelli del battesimo in acqua, in programma per sabato alle ore 11.45, e il discorso di domenica alle 11.20 dal tema: “La speranza della risurrezione ci dà coraggio”.Grande attesa inoltre c'è per il film “GIONA: una storia di coraggio e misericordia” che verrà trasmesso domenica alle 13.50. Il congresso è aperto a tutti dalle 8,15 del mattino e non si fanno collette. Per maggiori dettagli sul programma vedi https://www.jw.org/it/testimoni-di-geova/congressi/.

