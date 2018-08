Molise cinema, doppio premio per il corto del liceo “D’Ovidio” di Larino

Il video “Tutto parte da te”, girato nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro in collaborazione con la Lilt, ha conquistato i riconoscimenti più ambiti della giuria tecnica e di quella giovanile

CASACALENDA. Il liceo “D’Ovidio” di Larino, con il cortometraggio “Tutto parte da TE”, è risultato il primo classificato nel concorso “Corti con la Lilt/Miur” conquistando il primo premio della giuria tecnica e il premio speciale giuria Giovanile all’interno della kermesse “Molise Cinema” che si svolge in questi giorni a Casacalenda. Già da qualche anno l’istituto ha sposato il progetto “Guadagnare salute con la Lilt” promosso dal centro “Luoghi di Prevenzione” che ha sede nell’ospedale di Larino.

Nell’ambito di questa collaborazione sono stati realizzati diversi percorsi di alternanza scuola-lavoro e numerose attività laboratoriali finalizzate a sviluppare negli alunni comportamenti e stili di vita salutari. Di qui, i giovani attori e registi, guidati dai docenti e dagli operatori Lilt, hanno creato un video di grande impatto comunicativo che parla ai giovani in maniera immediata ed efficace. Tutto questo sottolinea l’impegno profuso dall’istituto nella realizzazione di percorsi qualitativi mettendo in campo le sue capacità alla costante ricerca di partner che condividano gli obiettivi di apprendimento per formare le nuove generazioni di studenti.

