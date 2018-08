Tra storia, tradizioni e leggende torna il ‘Plantatour in notturna’

Torna domani sera a Bagnoli del Trigno il consueto appuntamento con la passeggiata sotto stelle alla scoperta dei segreti della piante officinali



BAGNOLI DEL TRIGNO. Tutto pronto a Bagnoli del Trigno per dare vita all’ormai tradizionale appuntamento con ‘Plantatour in Notturna’ in programma domani 13 agosto. Come di consueto i visitatori saranno guidati dagli esperti in una passeggiata sotto le stelle alla scoperta delle piante officinali, tra leggende e scene di storia e vita paesana.

Dopo il ritrovo alle ore 19.30 presso la Domus Area il programma prevede la partenza alle ore 20. Alle 22.00, in un posto caratteristico e suggestivo quale quello della chiesetta di San Michele, poco fuori dal centro abitato, la rappresentazione all' aperto del racconto di un migrante molisano: ‘La Caparra’, con Giorgio Careccia.

Subito dopo, quando saranno circa le 23.00, si riparte in direzione della Domus Area, per una foto di gruppo ed una spaghettata e dintorni – a base di piante officinali – presso il ristorante Calice Rosso in prossimità della mezzanotte. Durante il percorso s’individueranno le piante officinali che crescono spontaneamente e ci si soffermerà per illustrarne le caratteristiche botaniche, quelle ambientali, i principi attivi, le proprietà e le indicazioni terapeutiche, le curiosità, cenni storici, altri usi tra cui eventualmente anche quello gastronomico.



I RELATORI. Numerosi anche quest’anno gli esperti presenti: Giulia Ciarniello (Chimico, esperto in lavorazione e trasformazione delle piante officinali), Serena Colasessano (Chimico e tecnologo farmaceutico, farmacista esperta in piante officinali), Franco Mastrodonato (Medico chirurgo, Docente a. c. Università Tor Vergata e C.P. in Medicina Biointegrata, Università di Chieti), Sebastiano Delfine (Docente di Coltivazioni Erbacee Università degli Studi del Molise), Giovanni Occhionero (Chimico e tecnologo farmaceutico Docente a. c. C.P. in Medicina Biointegrata, Università di Chieti), Franco Rossi (Dottore in Agraria esperto in piante officinali) e Marcella Vergalito (Dottore in Scienze Ambientali, esperto in piante officinali).

