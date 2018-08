Gastronomia, live music e divertimento: tutto pronto per la Notte Bianca di Isernia

Appuntamento sabato 25 agosto. Evento organizzato dall’associazione ‘Commercianti e artigiani del centro storico’ con il patrocinio del Comune. Musica live fino alle 4 in tutte le piazze del borgo antico, ma le attività resteranno aperte fino alle 5 per gli amanti delle ore piccole



ISERNIA. Musica live e dj set, danza, giochi, animazione, gastronomia e divertimento per tutti i gusti. Fervono i preparativi per la Notte Bianca, a Isernia, in programma sabato prossimo, 25 agosto. L’evento, organizzato dall’associazione ‘Commercianti e artigiani del centro storico’, da tempo in prima linea per il rilancio di ‘Isernia vecchia’, punta come sempre a riempire le piazze di isernini, certi, ma anche e soprattutto di turisti. Ricco e variegato il programma degli eventi, che cominceranno ufficialmente alle 18 in piazza Carducci, con l’allestimento di giochi gonfiabili per la gioia dei più piccini.

Un’ora più tardi, in piazza X settembre, mascotte e animazione dell’agenzia ‘Bam-bam’; alle 19.30, invece, si parte con la musica live in piazza Celestino V, con l’esibizione della ‘Stan Trio Band’. Grande attesa alle 10 per gli artisti di strada, che allieteranno le vie del centro storico con spettacoli di giocolieri, mangiafuoco e trampolieri. In contemporanea, sarà possibile visitare lo scavo archeologico sottostante la Cattedrale, aperto in via straordinaria per l’occasione, accompagnati dall’archeologo Luca Inno (per prenotazioni, obbligatorie, chiamare il 3481139039). Alle 21, invece, sarà la volta della sfilata della ‘Sassinfunky street band’, in giro per tutti i vicoli del borgo antico.

Spazio anche alla gastronomia, con gli esercizi commerciali del centro storico che si attiveranno per offrire la più ampia scelta ai clienti, mentre alle 21 ci sarà la degustazione di vini molisani a cura dell’Associazione italiana sommelier Molise, in piazza Trento e Trieste, con uno stand ad hoc. Per gli amanti del teatro, invece, da non perdere l’esibizione nel chiostro comunale della compagnia Cast con la commedia ‘Mettiteve a ffà l’ammore cu me’, con ingresso gratuito.

Alle 22, in piazza X Settembre, appuntamento con la danza: è infatti previsto il saggio della ‘Te.Co.Dance New Generation’ con artisti di varie discipline e, a seguire, una imperdibile serata danzante aperta a tutti.

Musica live, invece, alle 22.30 in piazza Andrea d’Isernia con la ‘Pop Like Fun(k)’ - al termine della quale partirà l’immancabile dj set - e concerto della band ‘Newtons’ a cura del Guinness Pub e del Barriquebar, anch’esso seguito da un dj set. In piazza Annunziata, alle 23, sarà la volta dei Ramegna shuffle’ con ospite Luca Tozzi, mentre piazza Celestino V vedrà l’esibizione della ‘Rock Circus Band’, terminata la quale via alla dance fino alle 4 del mattino - in tutte le piazze - con le attività commerciali del centro storico che invece chiuderanno un’ora dopo, alle 5. Il tutto sarà anche ‘colorito’ dall’esposizione di auto e moto d’epoca, per gli amanti del genere e i curiosi che volessero immortalare la serata con un selfie caratteristico.



