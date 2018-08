‘Sgarbi: Molise la grande bellezza’, rinviato l’evento di domani

CAMPOBASSO. ‘Sgarbi: Molise, la grande bellezza”, rimandato a data da destinarsi lo spettacolo in programma per domani, 23 agosto, a Venafro. Il rinvio “per cause non dipendenti dalla volontà della Fondazione Molise Cultura e della Regione”, che avevano organizzato l’evento.

