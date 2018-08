Venafro, sold out per ‘La Traviata’, prevista una replica il 27 agosto

'L’Opera al laghetto', che fa parte del progetto “Turismo è Cultura” 2018, varato dalla Giunta regionale, si è manifestata fin dalle prime ore come un evento in grado di riscuotere il grande interesse, considerando l’unicità della location e l’indubbio interesse per l’opera lirica

VENAFRO. In seguito alla grande richiesta di partecipazione allo spettacolo lirico “La Traviata”, che si terrà il prossimo 26 agosto a Venafro, la cui disponibilità di posti a sedere non è riuscita a soddisfare tutte le richieste di biglietti arrivate alla Pro-Loco, l’assessore regionale al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Cotugno, unitamente al presidente Toma, ha manifestato la disponibilità a procedere all’organizzazione di una replica dell’atteso evento, da tenersi il giorno successivo, domenica 27 agosto.

Individuata come una delle “perle” culturali della stagione 2018 in Molise, il suo successo è andato al di là di ogni più rosea previsione, facendo registrare il “sold out” a poche ore dall’apertura del botteghino della Pro-Loco di Venafro, che si è occupato della distribuzione dei tagliandi gratuiti.

Oltre duemila sono state le richieste pervenute in questi ultimi giorni da tutti i centri della regione e da fuori Molise, a fronte di una disponibilità di 536 posti a sedere, nel pieno rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza in occasione di eventi legati allo spettacolo e aperti al pubblico. Per questi motivi, riscontrando l’entusiasmo creatosi intorno all’evento, l’assessore Cotugno si è messo a lavoro per procedere alla replica il giorno successivo.

“Innanzitutto voglio esprimere tutta la mia soddisfazione per l’enorme interesse che sta riscuotendo l’evento de “La Traviata”, rivelatasi un successo ancor prima della sua esecuzione - afferma l’assessore Cotugno - un segnale che l’intero progetto regionale di “Turismo è Cultura”, di cui l’Opera al laghetto fa parte, sta ricevendo quell’interesse e apprezzamento che, unitamente al presidente Toma, ci aspettavamo. Ho assistito in questi giorni alla grande, direi inaspettata, richiesta di partecipazione alla Traviata per la quale non eravamo in grado di poter soddisfare tutte le richieste.

Per questo richiederemo alla struttura competente di avviare le procedure per prevedere la replica del 27 agosto, per la quale abbiamo già avuto la preventiva disponibilità degli artisti che si esibiranno e della locale Pro-Loco. Stiamo lavorando - conclude l’assessore Cotugno- per venire incontro al desiderio di tanti di essere presenti ad un evento regionale che richiamerà molti appassionati anche di fuori regione”.

