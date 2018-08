Negozi aperti fino alle 4 del mattino per la ‘Notte Bianca’ di Isernia

Scattano provvedimenti del Comune in occasione dell’evento che animerà il capoluogo pentro domani sera. Disposto il divieto di vendita di alcolici e altre bevande in vetro e lattine



ISERNIA. Tutto pronto per dare vita alla ‘Notte Bianca’ che domani sera 25 agosto darà il via al cartellone messo a punto per il ‘Settembre Isernino’.

Numerosi gli eventi proposti e intanto scattano i provvedimenti da parte del Comune in vista della manifestazione che richiamerà nel centro storico migliaia di visitatori, provenienti da ogni angolo del Molise e anche da fuori regione. Via libera dall’ente di Palazzo San Francesco alla deroga che consentirà a negozi e locali fino alle 4 del mattino

Shopping e divertimento certo: ma bisogna garantire anche la sicurezza dei cittadini che parteciperanno alla manifestazione. Per questo, con apposita ordinanza “E’ vietata la vendita di alcolici ed altre bevande in vetro e lattine dalle ore 20 del giorno 25 agosto e fino alle ore 04.00 del giorno 26, per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche in forma ambulante, per i distributori automatici, per gli esercenti dei pubblici esercizi, per i titolari degli esercizi di vicinato, per le medie strutture di vendita, per gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica e privata, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché per gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche anche a carattere temporaneo, per gli espositori artigianali, salvo che il consumo nei contenitori di vetro e/o latta avvenga all’interno dei locali e /o delle aree del pubblico esercizio regolarmente autorizzate”.

