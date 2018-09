Miss Italia: sarà Alessandra Piscopo a rappresentare il Molise alle finali di Jesolo

E’ di Campobasso Miss Molise 2018, studentessa di Medicina e Chirurgia, è stata incoronata ieri sera a Campomarino

CAMPOMARINO. Il Molise ha la sua nuova Miss, si chiama Alessandra Piscopo e ha 22 anni. “Una vittoria inaspettata – le sue prime parole da vincitrice- tra tantissime belle ragazze, sono orgogliosa di me stessa e cercherò di rappresentare la mia Regione nel migliore dei modi. Vorrei ringraziare la mia fantastica famiglia – le parole di Alessandra- per il supporto e tutto lo staff di Miss Italia”.

Non ci sarà solo Alessandra Piscopo tra le 200 ragazze che si contenderanno a Jesolo lo scettro di più bella d’Italia, anche altre sette molisane sfileranno sulla passerella più famosa della tv. La diretta televisiva è prevista il 17 settembre 2018, alle ore 21, su La7.

Questi inomi delle altre ragazze finaliste:Sara Evangelista; Miss Miluna Molise 2018; Silvia Cerioni, Miss Rocchetta Bellezza Molise 2018; Federica Rizza, Miss Equilibra Molise 2018; Claudia Del Giudice, Miss Eleganza Molise 2018; Fiorina Grimaldi, Miss Cinema Molise 2018; Daniela De Simone, Miss Sport Molise 2018; Camilla La Sala, Miss Sorriso Molise 2018

