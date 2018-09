Due molisane al Lido di Venezia: sfilata mozzafiato per Valentina Marzullo e Greta Ferro

La web influencer di origini isernine e la modella di Campobasso sul red carpet della Laguna accanto alle star del cinema



VENEZIA. C’è anche il Molise sul red carpet della Laguna per la 75esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera.

A calcare la passerella delle star insieme a vip famosi in tutto il mondo, infatti, sono state anche le seducenti Valentina Marzullo e Greta Ferro, giovani molisane che vivono a Milano e si stanno affermando nel mondo dell’influencer marketing e della moda.

Valentina Marzullo, 28 anni, papà di Colli a Volturno e mamma di Poggio Sannita, ha infatti sfilato in occasione della presentazione del nuovo film dei fratelli Ethan & Joel Coen, ‘The Ballad of Buster Scruggs’, in concorso al Lido. Si tratta di un lungometraggio western a episodi che ha decisamente incontrato il favore della critica. La fascinosa Valentina indossava un abito Blumarine con scarpe di Gianvito Rossi e gioielli di Damiani. Invitata a Venezia per il primo red carpet del prestigioso brand di gioielli, che ha registrato un grande successo, Valentina lavora come influencer dal 2010 con tantissimi marchi di alta moda e conta oltre 385mila followers su Instagram.

Greta Ferro, invece, ha soli 22 anni ed è di Campobasso. Scelta come testimonial da Armani, ha partecipato alla proiezione del film “È nata una stella” di Bradley Cooper con Lady Gaga, remake dell'omonima pellicola del 1937, diretta da William Augustus Wellman, già rivisitata nel 1954 da George Cukor e nel 1976 da Frank Pierson.

Greta è una studentessa di Economia alla Bocconi e fa la modella quasi per caso dal 2017. Figlia del noto imprenditore de ‘La Molisana’ Giuseppe Ferro e della docente universitaria Gilda Antonelli, vanta già importanti collaborazioni, tra le quali un video con la rivista Elle per Armani, pubblicità per il bagnoschiuma Nidra e per Luxottica e poi foto pubblicate da Gioia, Style e varie riviste di settore.

Un ulteriore, importante tassello per un carriera che, per entrambe, sembra già avviata sulla cresta dell'onda.

