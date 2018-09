Tutto pronto per la terza edizione di 'Sapere sapori'

Molisanissimo presenta i prodotti e territori autentici del Molise nell'evento con ospite speciale Eugenio Bennato

ISERNIA. Il 9 settembre in Piazza Andrea d’Isernia si terrà la terza edizione di 'Sapere Sapori – Prodotti e territori autentici del Molise'. Questa volta l'organizzazione ha optato per il doppio servizio: si inizierà a mangiare dal pranzo, con i punti food aperti dalle 12, passando per la cena, per arrivare fino a notte fonda. E notte fonda si farà, perché a suonare in piazza ci sarà un’artista irrinunciabile: Eugenio Bennato.

Un grande palco centrale, sul versante del belvedere. Sui lati della piazza i punti food affidati al forno 'Fresco Italiano - Focaccia di Miranda' di Gabriele Apollonio, al 'Caffè del Municipio' di Luca Testa insieme a 'La Grande Quercia', a 'Radici nella Terra' di Antonio Iarussi insieme a 'RistoPaleo L'Evoluzione', a 'Garage Moto Kafè', alla 'Macelleria Delfini' insieme al 'Bar Manhattan', all'Azienda agricola Di Iulio, a 'Le Ciammaruche Allevamento Lumache' di Paula Analia Petrino, al Caseificio 'La Roccolana', a Davide La Bella con la Trattoria 'Mamma Mulì', al ristorante 'La Zampogna' di Scapoli di Renato Izzi. Poi un punto birra con i seguenti birrai artigianali: Cantaloop birrificio minimo di Paolo Perrella ed Elide Braccio, Birra Fardone di Dario Birra Fardone, La Fucina - Birrificio Artigianale di Angelo Scacco e Giovanni Di Salvo, HOPS UP di Dino Vicedomini e Attilia Conti, le Birre del Mistero di Andrea De Santis, Birra Kashmir di Romain Verrecchia.

Una grande festa di musica e sapori dove tutti gli avventori potranno trovare pane per i loro denti e soddisfare la propria voglia di gustare prodotti nostrani di altissima qualità.

