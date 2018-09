Arte, moda e cultura – Eccellenze molisane: evento di scena alla palazzina Liberty

Esposizione e tavola rotonda a Venafro sulle peculiarità artigiane del territorio per il rilancio delle stesse. Iniziativa patrocinata da Comune e Confartigianato Imprese Molise

VENFRO. Di scena a Venafro, il 9 settembre prossimo, nel suggestivo scenario della Palazzina Liberty, l’evento ‘Arte…Moda e Cultura’ – Eccellenze molisane.

L’iniziativa, patrocinata dalla Confartigianato Imprese Molise e dal Comune di Venafro, ha l’obiettivo di dare risalto alle eccellenze locali, ognuna con le proprie peculiarità, ai fini del rilancio delle stesse.

L’avvio dei lavori è fissato per le ore 17, con performance, laboratori ed esposizioni artigianali. Spazio quindi al mondo del fashion con sfilate di moda dallo stile casual a quello wedding, ma non mancherà la ribalta per settori quali oreficeria, fotografia, arte, pittura e finanche pasticceria.

Nel corso della serata si terrà, poi, una speciale tavola rotonda dal titolo che richiama l’intero evento, ossia: ‘Arte, Moda e Cultura – Eccellenze artigiane’. Interverranno il presidente regionale di Confartigianato Imprese, il vertice della categoria moda il manager Romolo D’Orazio, il presidente della categoria benessere Nicoletta Di Clemente, la scrittrice Giuditta Di Cristinzi e l’Assessore regionale al ramo Vincenzo Cotugno.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/