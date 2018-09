Federimpreseitalia Molise, al via i corsi per pizzaiolo e addetto alla somministrazione alimenti e bevande

L’associaizone di categoria del commercio isernina specializzata nell’ambito dei servizi alle imprese riavvia i percorsi formativi. Le novità dal presidente Antonio Di Franco

ISERNIA. Nuove opportunità lavorative in vista grazie a Federimpreseitalia-Molise, l’associazione di categoria del commercio isernina specializzata nell’ambito dei servizi alle imprese.

Presso il centro formativo pentro sarà infatti possibile conseguire la qualifica di ‘Addetto alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande’ che consentirà di acquisire il requisito professionale per l’apertura di nuove attività commerciali nel settore alimentare.

Con il requisito demoninato ASAB (ex Rec), i partecipanti potranno aprire nuove attività come Bar, ristoranti, pizzerie e tutto ciò che concerne il settore degli alimenti e bevande: “Si tratta dell’ennesimo servizio messo a disposizione dalla nostra associazione per la cittadinanza – afferma Antonio Di Franco – unitamente a tutta la nostra offerta formativa che va dall HACCP alla sicurezza sul lavoro. La provincia di Isernia sta patendo un momento di crisi profonda e pensiamo sia giusto offrire quanto più alternative possibili per la ricerca del lavoro. Il corso, della durata di 120 ore in tre settimane, è a pagamento e riconosciuto dalla Regione Molise che, al termine dello stesso, provvederà al rilascio della qualifica professionale. E’ riservato a solo 19 iscritti e vedrà l’inizio entro la prima decade del mese di maggio. Si tratta di un’ottima opportunità per chi vorrà impegnarsi in una nuova avventura in un settore che, dopo un grave momento di crisi, si sta pian piano risollevando”.

Inoltre avrà inizio nel corso del mese di ottobre anche la terza edizione del corso da pizzaiolo che nel 2018 ha già certificato 30 aspiranti pizzaioli molisani. Il corso della durata di 10 lezioni verterà su appuntamenti teorici in sede e pratici in pizzeria a darà a tutti gli iscritti la possibilità di imparare le nozioni base per la realizzazione della pizza, aprendo così interessanti possibilità in ambito lavorativo. Il corso, del costo di 390 euro, si svolgerà nei pomeriggi del lunedì e del giovedì per un mese e mezzo e avrà come docenti nomi importanti del panorama gastonomico locale e nazionale.

Per informazioni ci si potrà rivolgere presso la sede di Federimpreseitalia Molise in corso Risorgimento 5 bis ad Isernia (nei pressi delle ex esattorie comunali) o telefonando ai numeri 0865/410231 o 334/2047660.

