‘Mieleganza’: a Campobasso l’evento che unisce moda e gastronomia

Tutto pronto per la quarta edizione di 'Food & Fashion ' , la manifestazione organizzata dall'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente in collaborazione con ModaImpresa. L'iniziativa rientra nel progetto 'Turismo è Cultura' della Regione Molise.



CAMPOBASSO. Si terrà giovedì 13 settembre alle ore 20, negli spazi dell’Istituto agrario in via Manzoni l’evento Food & Fashion dal titolo ‘Mieleganza’. Quest’anno, infatti, sarà proprio il miele a fare da cornice alla kermesse che unisce la valorizzazione dei prodotti tipici locali al settore della moda.

“L’idea di questo progetto, ormai consolidato – ha spiegato la preside dell’Istituto Leopoldo Pilla Rossella Gianfagna - è un modo per l’istituto agrario di cominciare l’anno scolastico presentandosi alla città e alla regione. La scuola partirà dalla terra, dal cibo, da quelle che sono le eccellenza del nostro territorio”.

“Food & Fashion – ha poi spiegato l’assessore regionale Vincenzo Cotugno - rappresenta uno degli appuntamenti più belli che rientrano nel programma regionale ‘Turismo è Cultura’.Queste manifestazioni danno lustro all’immagine della nostra regione.”

In questo senso va la collaborazione con ModaImpresa del manager isernino Romolo D’Orazio, che ha coinvolto nella direzione artistica il brand MarcoBologna.

