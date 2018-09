Settembre Isernino, ecco il programma del secondo weekend

Tutti gli eventi previsti per le giornate del 14, 15 e 16

ISERNIA.Queste le iniziative in programma per il weekend di metà settembre. Venerdì 14 , alle ore 21:30, presso il Museo Civico, in piazza Celestino V, l’archeologo Luca Inno terrà una conferenza su 'Aesernia colonia latina'. In caso di maltempo, l’incontro culturale avrà luogo nella Sala Raucci del Comune.

Sabato 15 e domenica 16 settembre, lo stesso Luca Inno guiderà alcune visite alla Isernia sotterranea: è obbligatoria la prenotazione al numero 3481139039.

Domenica 16, inoltre, dalle 13 alle 17:30, l’associazione 'Le Rotaie Molise' proporrà 'La storia della Transiberiana d’Italia', un viaggio sulla tratta Sulmona-Isernia con la possibilità di visitare l’interno del treno. In serata, alle 21, nel chiostro del municipio, il quintetto 'Storie di Tango' proporrà musiche di Astor Piazzolla.

