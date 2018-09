Il feudo di Gravina ai Monfort che dominarono Campobasso: ‘Crociati e Trinitari’ alla parata in Puglia

Una novantina di figuranti dell’associazione alla rievocazione storica, che si è svolta per ricordare la cessione del territorio alla famiglia che per secoli governò il capoluogo. Le vicende del Molise travalicano i confini regionali

CAMPOBASSO. Uno spaccato di storia, ricostruito grazie a una suggestiva rievocazione. Una storia iniziata il 15 agosto 1289, quando il Re Carlo D'Angiò ratificò la cessione del feudo di Gravina di Puglia al Conte Giovanni Monfort. Una famiglia, quella dei Monfort (italianizzata Monforte, come il castello che domina il capoluogo), che segnerà anche un lungo periodo della storia di Campobasso.

Per celebrare quell'evento, ogni anno a Gravina si svolge la magnifica parata delle corti. Alla sfilata, giunta alla 16^ edizione e inserita tra gli eventi dell’Anno europeo del patrimonio culturale, voluto dal Mibact, ha partecipato quest'anno anche l'associazione ‘Pro Crociati e Trinitari', in rappresentanza della città di Campobasso e del Molise.

La mattina la cerimonia di presentazione dei gruppi, nel pomeriggio il corteo storico, al quale hanno partecipato una novantina di figuranti dai 7 agli 80 anni, scelti nel corso di un casting selettivo. Tutti vestiti con gli splendidi abiti del Cinquecento molisano, quelli della classe nobiliare e quelli della classe popolare, apprezzati dai tanti spettatori arrivati per assistere alla parata. Accompagnata dall’esibizione di giullari, giocolieri, falconieri, sbandieratori e mangiafuoco.

'Emozione, soddisfazione e orgoglio aver potuto rappresentare la città di Campobasso”, ha commentato il presidente dell'associazione ‘Pro Crociati e Trinitari, Giuseppe Santoro – Un nuovo e indelebile tassello per la nostra antica Associazione, che mi onoro di rappresentare”. Iniziativa svolta in Puglia, in attesa che venga riproposta anche a Campobasso la rievocazione della pace tra le due famiglie rivali. Che nel 1587 pose fine a anni di guerre fratricide, dopo la drammatica fine dell’amore impossibile tra Delicata Civerra e Fonzo Mastrangelo. Giulietta e Romeo alla campobassana.

C.S.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/