Turismo ferroviario: ripartono i treni storici sulla Transiberiana d’Italia

Sono 24 le corse organizzate fino al 23 dicembre per andare alla scoperta delle tesori che caratterizzano il territorio di confine tra Molise e Abruzzo. Per i visitatori anche la possibilità ammirare i mercatini di Natale

ISERNIA. Tutti in treno alla scoperta delle meraviglie che caratterizzano l’area di confine tra Molise e Abruzzo. Sono ben 24 le corse a bordo dei convogli storici sulla Transiberiana d’Italia, in programma da venerdì 30 novembre a domenica 23 dicembre. Ogni week end, dal venerdì alla domenica, viaggeranno ben due treni al giorno con la prima partenza da Sulmona alle 8.45 e la seconda, sempre dalla città di Ovidio, alle 10.

Questo dunque il programma dell’offerta turistica di dicembre, che prevede anche convenzioni speciali per i pernottamenti nel territorio, proposta dall’associazione Le Rotaie Molise in occasione dei caratteristici mercatini di Natale che si svolgono nei centri toccati dalla linea. Sono già oltre 10mila i viaggiatori che dall’inizio del 2018 hanno viaggiato a bordo dei treni storici della Fondazione FS sulla linea turistica Sulmona – Carpinone. La Transiberiana d’Italia continua ad attirare turisti da ogni parte d’Italia, e non solo.

I biglietti per partecipare ai treni storici legati ai mercati di Natale sulla linea Transiberiana, si potranno acquistare a partire dal 16 ottobre, utilizzando la piattaforma per prenotazioni del sito internet lerotaie.com, dove è possibile inoltre consultare il programma delle iniziative. In alternativa è possibile recarsi direttamente al Presidio Turistico della Fondazione FS della stazione di Sulmona dal 17 al 19 ottobre dalle 10.30 alle 16.30.

A disposizione dei passeggeri del treno storico anche sconti presso alcune strutture alberghiere del territorio convenzionate con l’associazione. Da gennaio 2019 l’offerta turistica sulla Transiberiana sarà ulteriormente potenziata: l’Associazione Le Rotaie ha infatti opzionato ben 72 corse annuali per effettuare collegamenti in treno storico cadenzati in tutti i week end. Ulteriori informazioni sui viaggi in treno storico sulla linea Transiberiana sono reperibili, oltre che lerotaie.com anche su fondazionefs.it e sulla pagina Facebook ufficiale.

