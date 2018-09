La Ratajkowski ama il Molise, su Instagram l’outing della supermodella

Un girasole con il tramonto di sottofondo, questa l’immagine della nostra regione che ha fatto innamorare la modella di fama internazionale

CAMPOBASSO. “This is my absolute favorite place to vacation!!!!”. Un commento così, condito da cuori e faccine, su Instagram è pane quotidiano. Ma qui a parlare è

Emily O'Hara Ratajkowski, supermodella e attrice di fama internazionale, dal cognome quasi impronunciabile, decine di milioni di followers e un corpo mozzafiato che ha stregato fan di tutto il mondo. Il suo commento è in calce a una foto di un campo con alcuni girasoli, una pala eolica e un tramonto da Ururi, piccolo centro in provincia di Campobasso, in Molise.

L’account social è quello della Regione Molise e il post è datato 3 agosto. Emily ama il Molise? A quanto pare sì. La gara per “ospitare” la Ratajkowski in qualche casa molisana è già partita e la pagina CalcioCavallo F.C. le ha già inviato un ’formale’ invito

