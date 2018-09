Il Molise protagonista alla marcia della pace ‘Perugia-Assisi’

Il Comune di Campobasso metterà a disposizione un pullman per partecipare all’evento del prossimo 7 ottobre

CAMPOBASSO. Ci sarà anche il Molise tra i protagonisti della marcia della pace ‘Perugia-Assisi’ 2018 in programma domenica 7 ottobre. L’Amministrazione comunale di Campobasso metterà a disposizione un pullman per raggiungere Perugia senza sostenere alcun costo e unirsi alla Marcia. Lo ha reso noto il coordinamento molisano costituito dall’associazione Libera, l’Anpi e l’associazione Padre Giuseppe Tedeschi.

“La Marcia per la pace – ricordano gli organizzatori - è una manifestazione del movimento pacifista italiano che si tiene quasi sempre nel mese di ottobre. Migliaia di persone da sempre vi prendono parte, in rappresentanza delle istituzioni (regioni, enti locali, scuole) e della società civile (associazioni, organizzazioni no profit e singoli cittadini). Per l’edizione 2018, che è la numero 23, circa 800 enti hanno già inviato la propria adesione agli organizzatori, coordinati dal Tavolo della Pace. La partecipazione non prevede necessariamente la percorrenza dell’intero tratto da Perugia ad Assisi, ma può essere adeguata alle proprie potenzialità”.

Solitamente, infatti, è possibile marciare da Perugia ad Assisi (circa 24 chilometri) oppure percorrere solo un tratto della marcia partendo Ponte San Giovanni, Collestrada, Ospedalicchio, Bastia. Si può inoltre attendere l’arrivo della Marcia a Santa Maria degli Angeli e poi fare l’ultimo tratto del percorso (circa 5 chilometri).Possibile, infine, aspettare l’arrivo del corteo in piazza San Francesco ad Assisi e poi fare l’ultimo tratto del percorso (circa 1 chilometro) e partecipare alla manifestazione conclusiva (alle ore 15, circa). Nei prossimi giorni saranno diramati i dettagli per gli orari e il luogo di partenza del pullman. Le prenotazioni potranno essere inviate all’indirizzo mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

