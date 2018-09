Lotta all’alcolismo, appuntamento a Campobasso con l’Interclub

L’evento che si pone come momento di confronto per le famiglie sul ‘delicato’ problema. Il convegno il 29 settembre al Terzo Spazio

CAMPOBASSO. Un momento di confronto sulla lotta all’alcolismo. Questo il senso dell'Interclub regionale, l'appuntamento in programma sabato 29 settembre 2018 al Terzo Spazio, in via Cirese, a Campobasso alle ore 16 organizzato da Arcat e sostenuto dal CSV, il centro di servizio per il volontariato del Molise.

L’Interclub è l’incontro dei Cat, club alcologici territoriali della regione, e rappresenta un summit molto importante per la stessa vita dei club in quanto offre la possibilità di discutere e confrontare le esperienze dei singoli club su tematiche specifiche, a questo proposito l’incontro verterà sul tema: 'I club e l'approccio familiare'.

Inoltre, gli obiettivi di questo appuntamento sono: condividere il percorso di crescita con le famiglie di altri club del territorio; conoscere nuovi amici e rivedere i vecchi; invitare le famiglie e le persone significative della comunità di appartenenza; conoscere il lavoro di tanti club a beneficio della loro esistenza e della loro crescita intesa come significativo momento di promozione della salute, anche per la comunità di appartenenza.

Il convegno sarà un momento sociale e conviviale che avrà inizio alle ore 16 con i saluti e l'introduzione del presidente dell'Arcat Molise.

Alle 16,30 ci sarà la testimonianza delle famiglie e dei servitori insegnanti.

Alle 18,30 si procederà alla consegna degli attestati di sobrietà e la serata si concluderà col rinfresco offerto dalle famiglie del club.

L’Arcat Molise è un’associazione no-profit che, facendo proprio il principio per cui l’alcolismo è uno stile di vita che può indurre patologie e disagi correlati e complessi, si propone di promuovere interventi finalizzati alla prevenzione e al trattamento dei problemi.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/