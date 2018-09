Pagina 1 di 2

A Macchia D’Isernia il Migm propone la mostra ‘Anteprima Venturini – Una retrospettiva’

MACCHIA D’ISERNIA. Il Museo delle guerre mondiali propone per la prima volta in Molise la personale di Luigi Venturini dal titolo ‘Anteprima Venturini - Una retrospettiva’. 20 opere in gesso, pietra e bronzo di pregiata fattura dello scultore ligure, protagonista negli anni del ventennio fascista e nel secondo dopoguerra. I pezzi esposti appartengono alla collezione privata del Migm che intende promuovere la figura di un’artista poco enfatizzato ma dall’’importante rilevanza storico-artistica.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Macchia d’Isernia e è inserito all’interno della Mostra Mercato Vini. L’apertura dell’esposizione è prevista il 29 settembre alle ore 10 presso Palazzo Tullio a Macchia d’Isernia. Al saluto d’apertura saranno presenti: Mario Stasi sindaco di Macchia d’Isernia, il curatore Filippo Sparacino Curatore, Johnny Capone del Migm, e Duilio Vigliotti, presidente dell’Associazione 1943-1944.