Fornelli, 75esimo anniversario dell’eccidio: al via le celebrazioni solenni

Si parte stasera con la fiaccolata tra le vie del paese e domani la cerimonia ufficiale



FORNELLI. Fornelli celebra la sua storia, ancora una volta, domani giovedì 4 ottobre in paese.

Nell’occasione verrà ricordato l’eccidio da parte di un reparto di soldati tedeschi nella frazione di Castelcervaro, del podestà Giuseppe Laurelli e dei cittadini Giuseppe Castaldi, Vincenzo Castaldi, Celestino Lancellotta, Domenico Lancellotta e Michele Petrarca.

Il 4 ottobre del 1943 i “Martiri di Fornelli” vennero giustiziati con impiccagione per avere tentato di difendere un giovane del rione Castello, che con una bomba a mano aveva ucciso un soldato tedesco e ne aveva ferito altri due, mentre facevano razzia fra i casolari.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Tedeschi ha predisposto, per il 75° anniversario dell’eccidio, solenni celebrazioni. Si partirà già oggi, 3 ottobre, con l’ormai consueta fiaccolata per le vie del paese (partenza Piazza Umberto I) fino alla frazione di Castelcervaro con inizio alle ore 19:30.

Domani, l’appuntamento maggiormente atteso. Alle ore 9.30 ritrovo delle autorità civili e militari presso la piazza antistante la casa comunale di Fornelli. A seguire partenza del corteo per la deposizione di due corone d’alloro ai monumenti presenti al centro del paese. Subito dopo, per le ore 10, i cittadini e le autorità si sposteranno verso la frazione di Castelcervaro, dove nei pressi del monumento dedicato all’eccidio dei “Martiri” verrà celebrata una santa messa dal parroco di Fornelli Don Francesco Rinaldi. Dopo il momento religioso spazio agli interventi delle autorità presenti per l’occasione.

Alle ore 11 presso C.R.P. (Casa Riposo Villa Paradiso) il seminario promosso dall’Ordine dei Giornalisti del Molise, su impulso di Pasquale Lombardi, dal titolo “Giornalismo in Trincea. Il reportage di guerra e l’esperienza di chi l’ha vissuta”. Il seminario assegnerà crediti formativi ai giornalisti prenotati.

Domenica 7 ottobre alle ore 11, all’interno della sala consiliare comunale, presentazione del catalogo delle opere del maestro Antonio Pettinicchi.

