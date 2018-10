Omaggio a Claude Debussy: al Teatro Savoia le note del pianista François-Joël Thiollier

In vendita i biglietti per assistere al concerto del musicista francese. L'evento si terrà sabato 13 ottobre alle ore 18,00

CAMPOBASSO. Per la cinquantesima stagione dei concerti, l’associazione Amici della Musica, in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura, ha organizzato un evento eccezionale nel suo genere. All’insegna del ricordo del musicista Claude Debussy il Teatro Savoia si riempirà delle note del pianista François-Joël Thiollier. L’artista ha studiato in Francia con Robert Casadesus e alla Juilliard School di New York con Sascha Gorodnitzki. Ha suonato con le maggiori orchestre (Concertgebouw orchestra di Amsterdam, Orchestra filarmonica di Mosca e di Leningrado, London Symphony Orchestra).

La sua discografia include l’integrale delle opere pianistiche di Rachmaninov, Gershwin, Debussy e Ravel. Il suo vasto repertorio include anche molti altri autori, tra cui Satie, Franck, de Falla, Liszt, Scriabin, Mozart, Beethoven, Brahms, e Busoni, del quale ha inciso il monumentale Concerto per pianoforte. Pianista di notevoli doti tecniche, sfrutta il suo virtuosismo in un repertorio che comprende anche pagine di alta spettacolarità. Vincitore di numerosi premi discografici, nel 2003 è stato nominato Officier des Arts et des Lettres.

Biglietti ingresso: intero € 12,00 ridotto (fino a 25 anni) € 6,00

