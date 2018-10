La carica dei 101… Al Musnam per l’edizione 2018 della Giornata nazionale delle famiglie

Porte aperte al Museo delle Scienze naturali dell’Unimol di Pesche: quasi cento tra bambini e accompagnatori sono stati accolti da docenti e studenti per scoprire insieme la natura



ISERNIA. La Giornata nazionale delle Famiglie al Museo del 2018 ha visto, per la prima volta, l’apertura al pubblico del nuovissimo Museo delle Scienze Naturali del Molise sito nella sede dei corsi di studio di Biologia dell’Unimol a Pesche.

Grande è stata la partecipazione all’evento: quasi cento tra bambini e accompagnatori sono stati accolti dallo staff composto da docenti e studenti di Biologia e hanno partecipato ai laboratori diversificati per fasce di età (3-13 anni). Semi volanti, frutti cannone, piante aromatiche, borre di rapaci notturni, impronte di fossili, sono stati gli elementi che hanno accompagnato i visitatori lungo il percorso naturalistico “Piccolo ma prezioso”. Stereomicroscopi e microscopi sono stati messi a loro disposizione per osservare quello che non si può ammirare a occhio nudo.

Durante la mattinata è stato possibile degustare la merenda a base di prodotti biologici offerta da “Radici nella Terra”. Bambini e genitori hanno concluso le attività esprimendo tutto il loro entusiasmo per l’evento regalandoci 101 smile!

