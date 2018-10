Il Molise torna a La Prova del Cuoco: Carovilli ospite dalla Isoardi

Le eccellenze enogastronomiche della regione di nuovo alla ribalta sulla televisione nazionale

CAROVILLI. Dopo le tappe di Guardialfiera e San Martino in Pensilis, è la volta di Carovilli che domani, 24 ottobre, ospiterà il tour molisano de La Prova del Cuoco. Il seguitissimo programma di RaiUno in onda dal lunedì al venerdi dalle 11:30 e condotto dalla splendida ‘padrona di casa’ Elisa Isoardi. L’inviato speciale Ivan Bacchi si dirigerà nel paese in provincia di Isernia alla ricerca di un piatto antichissimo della tradizione molisana, ‘Sagne e Jerv’.

Tantissimi gli argomenti della puntata: si inizierà parlando del finocchio, un ortaggio dalle molteplici qualità che verranno spiegate dall’agronomo Marco Valerio Del Grosso e dalla dietologa Emiliana Giusti, mentre la chef romana Anna Maria Palma preparerà dei gustosissimi gnocchetti rossi con finocchio, alici e pecorino. Nel Duello all’italiana di mezzogiorno, lo chef bresciano Ivan Giavarini e lo chef barese Claudio Favale rivisiteranno la frittura di paranza con i propri personalissimi stili, mentre il “Piatto d’Autore” proposto dallo chef romano Marco Bottega sarà il rotolo di coniglio con castagne e salsiccia. Il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia realizzerà infine una sua specialità, la Torta Sacher. Tornerà, immancabile, il ‘borsino’ della spesa di ‘Mr. Prezzo’ Claudio Guerrini, con il suo report dai banchi del Mercato Rosati di Foggia.

I concorrenti Pier Giorgio Ronchi da Como e Grazia Agostino da Bari si sfideranno poi nel vero momento clou della puntata, affiancati dagli chef Marco Claroni da Roma e Antonio Totaro da Napoli. Giudici lo chef Adriano Baldassarre, l’esperta enogastronomica Francesca Romana Mezzadri e giurato per un giorno Rosanna Lambertucci.

Il tutto sotto lo sguardo vigile e la conduzione briosa della Isoardi, ormai entrata nelle case degli italiani dopo aver sostituito Antonella Clerici alla conduzione della trasmissione. Amatissima e sempre garbata, la conduttrice – tra l’altro compagna del vicepremier Matteo Salvini – porterà all’attenzione del certo numeroso pubblico che la segue le bellezze gastronomiche della regione.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale