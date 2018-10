Campobasso si prepara alla Festa dell’Uva, emanate le ordinanze sul traffico

Domenica 28 ottobre la manifestazione organizzata dalla Polifonica Monforte



CAMPOBASSO. Domani, in occasione della Festa dell’Uva, che si terrà durante la mattinata, l’amministrazione di Palazzo San Giorgio ha emesso delle ordinanze per regolare il traffico cittadino. Dalle ore 7:00 alle ore 12:00 vigerà il divieto di sosta in Piazza Cuoco. Dalle 7:00 alle 14:00 sarà vietato sostare anche in Piazza Vittorio Emanuele. Dalle ore 11:00 a fine passaggio dei veicoli dei partecipanti all’evento, è prevista la chiusura temporanea di Piazza Cuoco, via Veneto, Piazza Cesare Battisti, via Mazzini, Piazza Pepe, Corso Vittorio Emanuele, via Pietrunto, via Roma, via Scatolone, viale Elena.

