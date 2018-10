Tutto pronto per ‘La Divina Commedia opera musical’, di scena dal 7 novembre

Presentato ufficialmente stamattina lo spettacolo a Isernia, a lancio della stagione teatrale 2018/19. GUARDA LE VIDEOINTERVISTE

ISERNIA. Uno spettacolo imponente e ambizionso. Una produzione da migliaia di euro. Oltre 300 artisti coinvolti tra cast, ballerini e maestranze. Un evento di livello internazionale che debutta, in prima mondiale, a Isernia. Dal 7 all’11 novembre andrà in scena sul palco dell’auditorium ‘Unità d’Italia’ il musical ‘La Divina Commedia’, ispirato all’omonimo capolavoro di Dante Alighieri. Una produzione 'Mic-Musical International company', con il patrocinio della 'Società Dante Alighieri', che dal capoluogo toccherà poi tutti i teatri d’Italia per chiudere la stagione ad aprile al teatro Brancaccio di Roma. Presentato stamattina in conferenza stampa presso il foyer dell’auditorium ‘Unità d’Italia’ a Isernia alla presenza di tutto il cast, lo spettacolo vedrà cinque serali con altrettante matinée per le scuole, per quella che si prospetta come un’operazione davvero senza precedenti. Un rilancio di cultura che parla di sviluppo economico, e che lancia un messaggio molto chiaro: con il teatro si può - e si deve - creare lavoro, specie quando una politica intelligente e lo sforzo d'investimento dell'imprenditoria viaggiano di pari passo come nel caso di questo progetto, che vede il patrocinio del Comune di Isernia e della Regione Molise nella persona dell'assessore Vincenzo Niro andare a braccetto con le volontà della famiglia Gravina, che ha finanziato la produzione.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A MARIACARMEN IAFIGLIOLA

Settecento anni di storia, 100 canti e oltre 14mila endecasillabi – resi con tecniche molto particolari sia di composizione che di scenografie - 100 orchestrali e 30 interpreti, tra cui una molisanissima Pia de’ Tolomei, Mariacarmen Iafigliola, di Mirabello Sannitico, nata e cresciuta da autodidatta e scelta in una selezione con 1.800 candidati per interpretare una delle figure più delicate dell’opera. Ritorno in Molise, dove ha già lavorato, anche per Lara Carissimi, il produttore esecutivo e autrice delle scenografie. Le coreografie, invece, sono affidate a Massimiliano Volpini, il coreografo di Roberto Bolle. A interpretare Dante e Beatrice, Antonello Angiolillo - che ai nostri microfoni ha raccontato la grande sfida dietro questo ruolo, con l'invito a godere dell'opera non solo nel suo lato strettamente poetico ma anche come il grande racconto umano che rappresenta - e Myriam Somma.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA AD ANTONELLO ANGIOLILLO

Due ore di grande suggestione, nel viaggio in musica firmato dal compositore Marco Frisina, con la regia di Andrea Ortis – anche interprete di Virgilio, nato a Udine ma trapiantato a Campobasso, che ci ha spiegato la complessità di adattare un'opera di questa portata - e i testi di Gianmario Pagani. Un racconto che traduce in spettacolari visioni e musiche la fantasia del ‘sommo poeta’, grazie anche alle danze e alle acrobazie curate da Massimiliano Volpini - coreografo di Roberto Bolle.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A MASSIMILIANO VOLPINI

L'appuntamento quindi è per il 7 novembre a Isernia, che vede davvero il suo auditorium portato alla ribalta internazionale da quello che si annuncia come uno spettacolo unico e grandioso.

