A Campochiaro una nuova associazione di imprese per valorizzare le attività ricettive e turistiche

CAMPOCHIARO. Potenziare l’automatizzazione delle strutture ricettive molisane per accrescerne la competitività. E’ questo l’obiettivo della nuova Associazione temporanea di imprese (Ati) che nasce all’interno del Comitato Imprese dell’associazione Forche Caudine e che sarà ubicata a Campochiaro. L’Ati produrrà un sistema informatico modulare web e mobile per la valorizzazione delle attività nel settore Horeca, cioè ricettività e turismo in Molise, per un investimento totale di oltre 86mila euro.

Questa app, particolarmente innovativa, partendo dall’ottimizzazione dell’attività della struttura ricettiva mira alla realizzazione di un sistema strutturato di comunicazione e collaborazione web/app based in grado di pubblicizzare non singole iniziative ma un “ventaglio” di offerte armoniche.

Più nel dettaglio, l’automazione della struttura ricettiva è finalizzata a velocizzare le procedure abituali quali le ordinazioni dining o takeaway, la gestione della cucina, degli approvvigionamenti, delle scorte, dei tavoli e dei pagamenti.Costituita a Roma presso il notaio molisano Maria Raffaella D’Ettorre, in viale Regina Margherita, l’Ati sarà strutturata presso gli spazi di Sviluppo Italia Molise a Campochiaro in via don Giuseppe Mucciardi.

Promotori dell’iniziativa sono gli imprenditori Robert Ciccolini, 45 anni, canadese di origini italiane, Michele D’Onofrio, 34 anni, nato a Larino e residente a Santa Croce di Magliano e Maria Rodriguez, 43 anni. Sono tutti membri del Comitato Imprese dell’associazione Forche Caudine, che continua così la sua opera di diversificazione affiancando all’instancabile ed ormai trentennale attività culturale e di promozione del Molise a Roma anche azioni concrete d’impresa a favore della regione d’origine, inaugurate con la struttura ricettiva “Arco” a Pietrabbondante, con investimenti asiatici e che vedrà a breve altre importanti operazioni nel settore della produzione enogastronomica molisana.

“Abbiamo già riunito una ventina di imprenditori sotto la bandiera del Comitato Imprese di Forche Caudine qui a Roma e dall’aggregazione e dal confronto stanno nascendo concrete azioni a favore della terra d’origine molisana – spiega Francesco Caterina, imprenditore del settore informatico, originario di Montagano. “Per noi è basilare fare rete ed utilizzare i tanti strumenti che l’associazione e i suoi membri sono in grado di offrire, da quelli mediatici fino al marketplace di Averlo.eu, dove stiamo lanciando la sezione ‘Dal Molise’ con prodotti molisani indirizzati a tutto il mondo. Insomma, grazie anche a Forche Caudine contribuiamo concretamente a valorizzare il ‘Molise che produce’ ad una platea sempre più vasta”.

