Tre docenti Unimol relatori internazionali nel mese di novembre

Giovanni Scapagnini cofirmatario della ricerca ExpoSalus and Nutrition a Roma dall’8 al ll’11 novembre. Alberto Franco Pozzolo, oggi e domani, discussant a Bruxelles, alla conferenza internazionale su "Gestire le crisi finanziarie: dove siamo". Valentino Petrucci alla Sorbona di Parigi, il prossimo 17 novembre, per il “Colloque international du cinquantenaire de la Société des Études Renaniennes”



CAMPOBASSO. Alle Terme di Telese (BN), si è tenuta la conferenza di presentazione di uno studio sull’applicazione inalatoria dell’idrogeno solforato nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). La ricerca, co-finanziata dalla FoRST – Fondazione per la ricerca scientifica termale -, si è posta l’obiettivo di valutare gli effetti dell’idrogeno solforato sul microbioma polmonare in pazienti affetti da BPCO trattati con acque sulfuree. Tra i redattori dello studio il professor Robert C. Gallo, eminente scienziato che nel 1984 identificò il virus dell’Aids, fondatore e direttore dell’Institute of Human Virology dell’Università di Baltimora ed il suo stretto collaboratore, professor Davide Zella. Cofirmatari della ricerca, il professor Giovanni Scapagnini del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute di UniMol, noto per i suoi studi internazionali sui meccanismi biologici dell’invecchiamento.

A Roma invece – ExpoSalus and Nutrition’ – una ‘quattro giorni’ per coinvolgere ed educare i cittadini nella ricerca del proprio benessere, presentare le innovazioni destinate a cambiare il nostro modo di vivere, curarci e nutrirci, diffondere le buone pratiche che migliorano la salute delle persone e della comunità e che vede, il prof. Giovanni Scapagnini, Direttore del Comitato promotore. È il più grande appuntamento aperto a tutti dedicato alla salute, al benessere e alla qualità della vita, organizzato da Fiera Roma e Formedica, che si svolgerà a Roma dall’8 all’11 novembre. Coinvolti 188 relatori, 45 opinion leader, 3 board scientifici, 22 società scientifiche ed enti di ricerca, 10 associazioni di pazienti e cittadini, Ordini dei medici e dei farmacisti, ISS, università italiane e internazionali, aziende pubbliche e private.

Oggi, lunedì 5 e domani, martedì 6 novembre 2018, presso la Banca nazionale del Belgio a Bruxelles, si terrà una conferenza su “Gestire le crisi finanziarie: dove siamo”. L’obiettivo è di creare un’occasione di scambio di opinioni tra leader politici e accademici sulla capacità di gestire in futuro potenziali crisi finanziarie, alla luce delle lezioni della Grande Crisi Finanziaria. Gli organizzatori sono Mathias Dewatripont, ex governatore della Banca centrale del Belgio, Peter Praet, membro del Comitato esecutivo della BCE, Frank Smets, Direttore generale per ricerca della BCE, e Jean Tirole, premio Nobel per l’economia nel 2014. AlbertoFranco Pozzolo, dell’Università del Molise, è stato invitato come discussant nel Panel su come affrontare i problemi di solvibilità attraverso bail-in e i salvataggi.

