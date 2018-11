Isernia, ‘La Divina Commedia’ è l'evento della settimana

Cresce l'attesa per il musical in anteprima mondiale presso l'auditorium 'Unità d'Italia'. Ancora disponibili gli ultimi posti per i cinque spettacoli in programma. GUARDA IL TRAILER

ISERNIA. Il momento atteso dai tantissimi fan e appassionati è finalmente arrivato: domani 7 novembre l'auditorium 'Unità d'Italia' di Isernia aprirà i battenti al pubblico per la prima mondiale dello spettacolo 'La Divina Commedia opera musical', ispirato all’omonimo capolavoro di Dante Alighieri. Una produzione 'Mic-Musical International company', con il patrocinio della 'Società Dante Alighieri', che dal capoluogo toccherà poi tutti i teatri d’Italia per chiudere la stagione ad aprile al teatro Brancaccio di Roma. Lo spettacolo vedrà cinque serali con altrettante matinée per le scuole, per quella che si prospetta come un’operazione davvero senza precedenti. Un rilancio di cultura che parla di sviluppo economico, e che lancia un messaggio molto chiaro: con il teatro si può - e si deve - creare lavoro, specie quando una politica intelligente e lo sforzo d'investimento dell'imprenditoria viaggiano di pari passo come nel caso di questo progetto, che vede il patrocinio del Comune di Isernia e della Regione Molise nella persona dell'assessore Vincenzo Niro andare a braccetto con le volontà della famiglia Gravina, che ha finanziato la produzione.

Ancora pochi i posti disponibili: la biglietteria all'auditorium di Isernia è aperta dalle ore 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle ore 17.00 alle 20.00 fino a martedì 6 novembre, mentre mercoledì 7 novembre, giorno del debutto alle ore 21, la biglietteria resterà invece aperta tutta la giornata. I biglietti sono disponibili anche sul sito Liveticket.

L'appuntamento quindi è per il 7 novembre a Isernia, che vede davvero il suo auditorium portato alla ribalta internazionale da quello che si annuncia come uno spettacolo unico e grandioso.

