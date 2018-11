La vertigine oggetto del convegno medico in programma a Forlì del Sannio

Domenica 11 novembre la 21^ Giornata del medico nella quale si parlerà de ‘la luce che cura’, successivamente ‘La vertigine: aspetti clinici e pratici’



FORLI’ DEL SANNIO. Ai nastri di partenza la 21esima Giornata del medico, organizzata come sempre al Santuario “San Giuseppe Moscati”, in contrada Macchia, nel comune di Forlì del Sannio.

L’appuntamento con l’incontro di informazione sanitaria – promosso dal Centro culturale San Giuseppe Moscati, dall’Ordine dei medici di Isernia e dall’associazione Tree-Csv Molise - è in programma domenica 11 novembre 2018, a partire dalle 10:00.

Dopo la celebrazione della messa, presieduta dal vescovo della diocesi di Isernia-Venafro, mons. Camillo Cibotti, si entrerà nel vivo della conferenza (ore 10:45) con i saluti di mons. Cibotti, del sindaco di Forlì del Sannio, Roberto Calabrese, del presidente dell’Ordine dei medici di Isernia, Fernando Crudele, e di Giulia Rossi, presidente del Centro culturale San Giuseppe Moscati.Alle ore 11:00 Gianluca Ciammetti parlerà de “La luce che cura”. A seguire Ettore dell’Anna si soffermerà su “La vertigine: aspetti clinici e pratici”. Seguirà il dibattito (ore 12:00). Concluderà i lavori Luigi Calabrese.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri:333.3093909 - 334.3358824

