Al Palazzo Gil l’incontro: ‘Nuove generazioni di migranti molisani’

Promosso dall’assessorato regionale molisani nel mondo l’evento rientra nel progetto ‘Age is just a bingo number’, documentario a firma della psicologa e regista Simona Palladino

CAMPOBASSO. Si terrà lunedì 12 novembre alle ore 17.00 nell’auditorium ‘Arturo Giovannitti’ Palazzo GIL in via Milano, l’incontro ‘Nuove generazioni di migranti molisani’ nato dal film- documentario “Age is just a bingo number”di Simona Palladino.Il documentario promuove socialità e aggregazione in età evolutiva introducendo il pubblico ad una comunità di italiani nella citta di Newcastle upon Tyne, UK. Infatti, i personaggi del film si incontrano in un circolo ricreativo per giocare a Bingo. Questo posto, e il senso di appartenenza che trasmette, colma il bisogno di ‘sentirsi a casa’ in una popolazione migrante. Inoltre, il documentario fa luce sulle sfide d’identità e invecchiamento in un contesto di migrazione.

PROGRAMMA EVENTO

• Ore 17.00: Ingresso ospiti ;

• Ore 17.30: Inizio evento;

• “RING” con Simona Palladino – interviene Antonio D’AMBROSIO (Storico e Scrittore molisano)

• “Il ruolo della Regione a favore di questa nuova generazione di migranti”

Assessore regionale - Vincenzo COTUGNO

• Proiezione film-documentario “Age is just a bingo number” di Simona Palladino

• Conclusioni

Presidente della Giunta regionale del Molise – Donato TOMA

