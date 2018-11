Isernia celebra il cinquantenario dei Led Zeppelin

L’appuntamento per il 1 dicembre alle 20:30 in auditorium: il ricavato sarà devoluto all’Afasev

ISERNIA. Con la loro musica – e i loro eccessi – hanno segnato la storia del rock e del mondo intero. L’assolo della loro Stairway to Heaven è considerato dalla rivista Guitar World come il migliore mai eseguito. Hanno cavalcato le scene mondiali per anni e tuttora continuano a segnare lo stile di milioni di musicisti nel globo. E quest’anno, la band londinese composta da Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham, a cinquant’anni dalla fondazione, viene celebrata ovunque con concerti, esibizioni ed eventi ad hoc. Un circuito internazionale al quale aderisce anche Isernia con il concerto di beneficenza ‘Led Zeppelin Celebration Day’, sabato 1 dicembre alle 20:30 presso l’auditorium ‘Unità d’Italia’.

Un evento unico in Molise e di sicuro spicco in tutto il sud Italia. Un viaggio nella musica potente ed evocativa del quartetto inglese a cura del batterista Roberto Petrocelli, grande appassionato della band, che ha messo insieme le passioni di alcuni amici musicisti per riproporre con la tribute Led Experience, dopo un attento lavoro di studio e di ricerca, proprio il feeling e il sound tipico degli anni ‘70.

Non solo il rock più puro: sulla scia dei grandi eventi di beneficenza tipici delle più grandi rockstar – come il mitico Live 8 – il ricavato dai biglietti del concerto, del costo di 10euro, sarà devoluto interamente all’Afasev. Un bel segnale di vicinanza non solo della musica alle famiglie svantaggiate, ma anche delle istituzioni: l’evento gode infatti dell’alto patrocinio del Comune di Isernia in collaborazione con l’associazione ‘Mari Ser – Il pianeta della solidarietà’.

Appuntamento imperdibile quindi per gli appassionati della buona musica: i biglietti sono già disponibili presso lo sportello informazioni del Museo civico, la libreria ‘Enzo della Corte’ e ‘Printmania’ di Isernia, oppure presso ‘Il paese della musica’ in via porta Napoli a Castel Di Sangro. Per informazioni: 3336694127

