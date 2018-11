Isernia, allo Spazio Arte Petrecca la collettiva d’arte contemporanea Visioni Parallele

Pagina 1 di 2

Mostra dal 18 al 25 novembre. Vernice d’apertura prevista domenica prossima alle ore 18

ISERNIA. Lo Spazio Arte Petrecca, in collaborazione con l’associazione culturale Atelier dei 5 Sensi e il partenariato del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), presenta la collettiva d’arte contemporanea Visioni Parallele.

Dal 18 al 25 novembre, la galleria di corso Marcelli a Isernia ospiterà sei artisti di Campobasso: Manuel Capobianco, Giovanni Chiarullo, Alessia Gliosca, Amelia Piscolla, Luana Valle e Susi Vergato.

La mostra, curata proprio dallo Spazio Arte Petrecca con la critica Carmen D’Antonino, si propone quale evento punto d’incontro tra le città con i loro rispettivi artisti e ambienti culturali.

La vernice d’apertura è prevista per domenica 18 novembre alle ore 18.00.

BREVE BIOGRAFIA DEGLI ARTISTI

MANUEL CAPOBIANCO, nasce a Campobasso il 23 settembre 1991 in una tarda mattinata di inizio autunno. Fin da piccolo porta con se una grande passione e dedizione per l’arte in particolare modo per il disegno che lo porterà ad iscriversi successivamente al liceo artistico G. Manzù della sua città dove riesce ad apprendere e approfondire (grazie ad alcuni professori) tutte le materie artistiche spaziando del disegno tecnico architettonico fino alle discipline plastiche e pittoriche che saldano in lui nuove basi per la sua arte.

GIOVANNI CHIARULLO nasce a Campobasso il 06/071961 dove vive e lavora. Autodidatta, la tecnica preferita è l'olio su tela, il genere pittorico comprende lo storico letterario, l'allegorico, le scene di genere, il ritratto, la pittura paesaggistica e la natura morta. Ha partecipato a numerose mostre collettive e concorsi di pittura estemporanea nel Molise e in altre regioni italiane. Le sue opere si trovano presso enti pubblici e collezioni private.

GLIOSCA ALESSIA nasce a Campobasso il 23 ottobre del 1982. Sin da bambina sono evidenti le sue passioni per il disegno, a 14 anni scopre la pittura, partecipa e vince diversi concorsi scolastici, e manifestazioni culturali tenutesi a Campobasso.

Successivamente intraprende una formazione tecnico-scientifica acquisendo il diploma da Geometra e nel 2014 la Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie.

Continua costantemente da autodidatta a coltivare le sue passioni artistiche studiando, conoscendo altri artisti, confrontandosi con la critica e prendendo parte all'associazione culturale "Atelier dei 5 sensi".