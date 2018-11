'Il segno e il colore': le opere di Amedeo Trivisonno in mostra a Campobasso

Al Palazzo Gil l’inaugurazione dello spazio espositivo dedicato ai quadri e ai capolavori dell’artista molisano. GUARDA LE VIDEOINTERVISTE



CAMPOBASSO. Riprende il percorso delle Grandi Mostre in Molise. Inaugurazione in grande stile per le opere di Amedeo Trivisonno, negli spazi espositivi della Gil, in via Gorizia. Il taglio del nastro, nella foto, è stato affidato all’Assessore regionale alla Cultura Vincenzo Cotugno, alla Presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti e a Nella Rescigno di Muse, Molise spazi in rete.

Nella Rescigno ha spiegato nel dettaglio tecnico le opere. Tutte le opere esposte sono cicli realizzati esclusivamente in Molise: “L’artista parte dall’idea, ci sono gli studi intensi e dettagliati nella mostra per arrivare all’opera finita. Ci sono i magnifici disegni preparatori del celebre franchista molisano che rivedono la luce grazie all’allestimento ricercato e alle esperienze multimediali immersive. I supporti innovativi consentono al visitatore di vedere in maniera interattiva e da vicino le opere di Trivisonno nelle diverse chiese molisane attraverso una operazione di digitalizzazione del patrimonio culturale di vitale importanza per la nostra Regione. Rappresenta anche una attività di riscoperta del patrimonio molisano, a volte sconosciuto”.

La mostra rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2019 con questi orari: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00, domenica e festivi dalle ore 17.00 alle ore 21.00, lunedì chiuso.

Per informazioni maggiori contattare gli uffici della Fondazione Molise Cultura all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e al numero di telefono 0874 437807.

